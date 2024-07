Il ds Manna: “Non siamo in ansia, faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Attacco? Per ora siamo coperti!”

Durante la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo ha parlato anche il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. I cronisti presenti nel palazzetto di Castel di Sangro gli hanno fatto alcune domande sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Se domani pomeriggio iniziasse il campionato lei ritiene la squadra completa e competitiva per quali obiettivi?

“Abbiamo cercato di dare all’allenatore la squadra più competitiva possibile per la prossima stagione. Cercheremo di fare altri inserimenti. E’ una strategia in cui cerchiamo di avere il mister al centro”.

Si cercherà qualche occasione per raggiungere quell’idea di squadra che avete?

“Il mercato è fatto di opportunità. Siamo tranquilli, non in ansia nel raggiungere il nostro obiettivo di ripartire e andare in Champions. Sarà complicata perché c’è tanto da fare”.

Avremo un titolare o lavoreremo con Cheddira e Simeone entro il 18 agosto?

“Costruiremo qualcosa di nuovo con valori importanti. Con Osimhen, Simeone e Cheddira siamo coperti. Fino alla fine del mercato vedremo”.