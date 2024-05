Champions League, PSG-Borussia Dortmund 0-1: Hummels regala la finale al BVB

Il Borussia Dortmund batte ancora il PSG per 0-1 grazie al gol di Mats Hummels con un colpo di testa nel secondo tempo. I tedeschi sono in finale di Champions per la terza volta nella loro storia, voleranno a Wembley in attesa della seconda finalista tra Real Madrid e Bayern Monaco. La squadra di Luis Enrique ha cercato in qualsiasi modo la rete (che meritava), ma ha trovato molta sfortuna colpendo ben sei pali.

Il Dortmund di Terzic e l’immenso Reus, dopo il clamoroso finale di campionato nella passata stagione perdendo il titolo all’ultima giornata, quest’anno volano (nonostante un po’ di fortuna) meritatamente a Wembley, per regalarsi così, un’addio come si deve.