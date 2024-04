Champions League – Finiscono le prime 2 sfide di ritorno dei quarti, rimonte per Psg e Dortmund, sono le prime semifinaliste

Finiscono le prime 2 sfide dei quarti di finale di ritorno della Champions League 2023/2024, e a passare sono le due squadre che si trovavano in svantaggio all’inizio del match. In entrambe le gare tantissimi gol e un incredibile spettacolo, soprattutto a Montjuic, dove il Barcellona va prima in vantaggio, per poi trovarsi in 10 e subire la rimonta del PSG, che segna 4 gol e vola in semifinale. Mattatore della sfida è il fenomeno Kylian Mbappe, che dopo 1 partita e mezza anonime, si fa trovare pronto nella mezz’ora finale e segna 2 reti che mandano i parigini nelle top 4 d’Europa. Nell’altra gara, in Germania al Signal Iduna Park di Dortmund una vera montagna russa di emozioni, col Borussia che prima va in vantaggio per 2-0, si fa poi rimontare dai colchoneros che si portano sul 2-2. Alla fine i gialloneri siglano 2 reti e completano la rimonta vincendo per 4-2 e accedendo alla semifinale. Decisa quindi la prima sfida, che sarà Psg-Borussia Dortmund, che attendono le prossime 2 qualificate nel cammino verso la finale di Wembley.