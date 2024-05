Furio Valcareggi, agente, (tra cui di Alessio Zerbin), ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio CRC durante “Si Gonfia La Rete“. Queste le sue parole: “Per Calzona la chiamata del Napoli poteva essere l’opportunità più grande della sua vita, si sentiva pronto. Italiano è svanito al Napoli, lo cercano in tanti ma lui non ha firmato con nessuno. Pioli è un buon allenatore, ma da quel che so vorrebbe prendersi un anno sabatico, perchè quest’anno col Milan è stato difficile”.