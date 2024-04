La Repubblica – Il Napoli punta Mateo Retegui per l’attacco, le ultime:

Secondo La Repubblica, il Napoli ha messo gli occhi su Mateo Retegui del Genoa per l’attacco: “L’impegno c’è stato e i giocatori del Napoli hanno centrato almeno un obiettivo: lo stop — si vedrà se momentaneo o definitivo — del ritiro punitivo. Ma il beffardo pareggio (2- 2) contro la Roma al Maradona è stato l’ennesimo boccone amaro di una stagione disastrosa, che salvo miracoli si concluderà per il club di Aurelio De Laurentiis con l’uscita dall’Europa. Prime novità in casa azzurra anche sul fronte mercato, con il nome caldo dell’argentino Mateo Retegui per rinforzare il reparto d’attacco, che sta per perdere Victor Osimhen. Il bomber nigeriano lascerà un vuoto difficile da colmare ed è stato tra i migliori nei 90’ di ieri contro la Roma“.