Cds – Napoli, niente ritiro dopo la Roma: la decisione presa dopo l’Empoli non è stata gradita dalla squadra

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli non andrà in ritiro dopo la sfida di ieri contro la Roma: “Il ritiro cominciato venerdì a Caserta è finito ieri al Maradona, quando Sozza ha decretato il 2-2 con la Roma: sono arrivati un punto e soprattutto una reazione vera. Tutti a casa. Francesco Calzona, però, è stritolato dai rimpianti: «Meritavamo la vittoria». L’allenatore del Napoli lo dice, lo ripete, lo sottolinea, aggiungendo baci e abbracci in coda a una settimana di rabbia e senza sconti: la decisione di andare in ritiro non è stata gradita, ma ormai è acqua passata così come la sconfitta di Empoli e i commenti a freddo“.