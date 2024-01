Walter De Maggio, giornalista tifoso azzurro, ha parlato di alcune operazioni di mercato del Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Si è parlato dell’interesse del Torino per Giovanni Simeone. Dalle nostre fonti risulta che il Toro non è sul Cholito. Buongiorno non ha intenzione di lasciare il club granata e opterebbe per la Premier in caso di addio. Zanoli invece dopo l’arrivo di Mazzocchi è in uscita direzione Genoa”.