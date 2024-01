Il Mattino – Il Napoli si muove per l’estate prossima: bloccato Vitik dello Sparta

Il Napoli è alla ricerca di un difensore. In estate potrebbe essere rivoluzione e gli azzurri stanno già cercando di tutelarsi in quel ruolo per non restare spiazzati come dall’addio di Kim sei mesi fa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore sarebbe già stato bloccato. Si tratta di Martin Vitik, difensore classe 2003: “Svolta per Vitik dello Sparta Praga: il ventenne potrebbe essere bloccato per l’estate. Quella della rivoluzione e del nuovo allenatore”. Staremo a vedere se la notizia troverà conferma.