A Radio Marte ha parlato Enrico Fedele. Per il dirigente il Napoli deve ragionare su molteplici situazioni di mercato. Infatti ha dichiarato: “Ospina è da tenere e confermare senza dubbi, è stato superlativo la scorsa stagione. Per quanto riguarda Koulibaly e Fabian c’è da capire e decidere sulle offerte ricevute. Per me da entrambi, con le situazioni contrattuali, puoi ricavare 40 milioni. Vendendoli però perdi due tasselli importanti, tenendoli invece hai più sicurezza di riconfermare la Champions e guadagneresti di più”. Grande analisi da parte del dirigente che ha aperto gli occhi alla società azzurra.