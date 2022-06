Koulibaly, futuro in bilico: difficile che accetti un’offerta al ribasso. Tanti nomi per sostituirlo, il punto

Il futuro di Kalidou Koulibaly è letteralmente in bilico, in quanto ad oggi non ci sono nè certezze sull’addio e nè conferme sulla permanenza. Sta di fatto che il suo contratto scade tra un anno e non è stato raggiunto ancora un accordo per il rinnovo. La società è pronta a fargli un’offerta ma al ribasso rispetto ai 6 milioni di stipendio che percepisce attualmente. Ma le idee del difensore sono ben diverse, dal omento che nell’ultima fase della sua carriera vorrebbe giocarsi le sue carte in un grande club o quanto meno restare a Napoli per le stesse cifre. Ma visto che il club azzurro ha necessità di ridurre il tetto ingaggi, è difficile che la seconda ipotesi si realizzi.

Ecco perchè Cristiano Giuntoli sta cercando nomi nuovi per la difesa. Il primo è Ostigard, per il quale si lavora in modo da concludere l’affare il prima possibile: lui sarà il sostituto di Tuanzebe. E’ pur vero che Koulibaly potrebbe partire anche l’anno prossimo a parametro zero oppure rinnovare a stagione in corso, ma non bisogna assolutamente escludere la possibilità di un addio nell’imminente finestra di calciomercato.

In Serie A il nome migliore per sostituirlo sarebbe quello di Bremer, ma il costo del cartellino non rappresenterà una spesa comoda per il Napoli. Si parla da tempo di Senesi del Feyenoord, ma anche qui sarà difficile portarselo a casa per una cifra inferiore ai 15-20 milioni di euro. Altri sondaggi sono stati effettuati, precisamente per Jhon Lucumì del Genk, che non è più incedibile ma su di lui potrebbe piombare l’Atalanta, e per Kim del Fenerbahce, già obiettivo di gennaio, e chissà che questa non possa essere la volta buona.

Fonte: Calciomercato.com