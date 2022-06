Fabian Ruiz negli ultimi giorni è stato al centro calciomercato. Lo spagnolo, ormai all’ombra del Vesuvio dal 2019, sembra voler cambiare casacca, con qualche aspirazione maggiore. La volontà di Fabian pare voglia essere lontana da Napoli. La società di De Laurentiis non considera l’ ex Betis incedibile, anzi vorrebbe monetizzare il più possibile da una sua eventuale cessione. Per questo Giuntoli si è messo subito a lavoro, per non lasciare un buco nel centrocampo azzurro, ha fatto visita all‘Atletico Madrid. Il giocatore in questione è Rodrigo De Paul. Come suggerito dal sito Fichajes.net non è da escludere una partenza dell’argentino dalla Spagna, dopo appena una stagione con i Colchoneros. L’ex Udinese non ha solo il Napoli come squadre interessate. Dall’Italia ci sono continue richieste da parte di Inter e Juventus. I bianconeri potrebbero tirarsi indietro visto il ritorno di Paul Pogba, l’Inter invece ha sempre stravisto per De Paul e questa sembrerebbe essere la volta giusta per portarlo in rosa. Dunque gli azzurri dovranno battere una bella concorrenza. L’ingaggio non spaventa poiché è nei parametri di ADL, 3 sono i milioni che Rodrigo De Paul percepisce all’Atletico. Sfida da seguire tra le big italiane sul centrocampista sudamericano.