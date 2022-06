Il Napoli e Spalletti non hanno delle sicurezze sulla permanenza di Osimhen nel capoluogo campano. Il nigeriano ha fatto vedere belle cose nella scorsa stagione e inevitabilmente ha attirato sulla sua ombra tutte le Big europee. Prima si era parlato di Arsenale Manchester United, ora sembra volersi fiondare il Bayern Monaco sul calciatore. I Bavaresi perderanno Lewandowski e cercano un erede degno di questo arduo compito. Osimhen pare essere il prescelto, per questi motivi il Napoli si era iniziato a muovere per rimpiazzarlo. Il nome di Armando Broja era quello più gettonato. L’albanese è stato in prestito dal Chealsea al Southampton e ha disputato una stagione eccezionale. Il Nottingham, appena promossa in Premier League, ha pensato di chiedere informazioni anche se Tuchel, allenatore dei Blues, ha dichiarato di volerlo analizzarlo nel pre-stagione e decidere successivamente. Le opzioni sono tante per Broja, dunque, il suo futuro è tutto da scrivere e Napoli non è con certezza la prossima squadra del ragazzo.