Alla vigilia di Italia-Germania, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

“Rivoluzione degli 11 titolari? Sì, anche 20 su 20 giocatori. Molti sono andati via, anche fisicamente avevano bisogno di recuperare e non erano nelle condizioni di giocare quattro partite. Avrei creato loro anche dei problemi per settembre, hanno bisogno di recuperare, hanno dato troppo in questi due anni e meritavano un po’ di recupero fisico”.