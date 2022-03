Sky, Marchetti: “Berardi? Ottima idea! Vi svelo le ultime su Olivera ed Anguissa”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulle ultime trattative di mercato del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli non è lento nelle trattative, i problemi arrivano quando l’affare è in chiusura. I contratti molto lunghi rallentano di molto i tempi ma in quanto a contatti con le squadre, gli azzurri non sono secondi a nessuno. Anguissa e Juan Jesus hanno convinto il Napoli e Spalletti. Entrambi verranno confermati anche nella prossima stagione.

Non ho nessun tipo di conferma su eventuali partenze se non su quella di Insigne! Ospina e Mertens hanno delle questioni da risolvere ma non è ancora detto che lasceranno il capoluogo campano.

Berardi per il dopo Insigne è una suggestione che mi piace! Al Sassuolo sono usciti fuori un sacco di grandi talenti, non mi sorprenderei se qualcuno di questi fosse pronto per il salto di qualità. Olivera? L’affare è già ben impostato, arriverà senza troppi problemi. A gennaio c’è stato il tentativo di anticipare l’approdo in azzurro ma, purtroppo per il Napoli, senza successo”.