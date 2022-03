Marino: “Il Napoli ha nove finali per lo Scudetto! L’Udinese è agguerrita, vi svelo un retroscena su Insigne”

L’ex direttore sportivo del Napoli ed attuale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul prossimo match tra gli azzurri ed i friulani ma non solo. Queste le sue parole: “L’Udinese è molto agguerrita nelle ultime uscite. Vogliamo consolidare un posto tranquillo in zona salvezza ed abbiamo anche dimostrato di poter fare sul serio anche con le grandi. Osimhen è eccezionale ma, al momento, mi tengo Beto. Lo abbiamo scoperto quest’anno e me lo tengo stretto, può avere lo stesso percorso di crescita del nigeriano.

Scudetto? Non direi nulla perchè conosco benissimo la superstizione dei napoletani ma di una cosa sono certo. Il Napoli ha le stesse probabilità di vittoria di Inter e Milan ma per riuscirci deve affrontare ben nove finali. Il segreto è rimanere sempre concentrati e sul pezzo, guai ad esaltarsi in seguito ad una vittoria importante.

Insigne? Ricordo quando faceva qualche presenza con la prima squadra, gli davamo un premio di 50 o 100 euro al massimo. Pensando a quanti me guadagnerà adesso che passa al Toronto, mi fa riflettere su cosa stia succedendo al calcio moderno”.