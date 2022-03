VIDEO – La SSC Napoli contro il razzismo! Tutti i club di Serie A riuniti in un post: i dettagli

La SSC Napoli, assieme agli altri club di Serie A, hanno preso parte ad una fantastica iniziativa sui social! La lotta al razzismo per quanto sia andata molto avanti negli ultimi anni, è ancora radicata e forte in molti luoghi d’Italia e del mondo. Al giorno d’oggi sembra inverosimile che alcune persone lascino spazio ancora ai pregiudizi. Per questo motivo, diversi calciatori di Serie A e del Napoli, tutti insieme, hanno detto ancora una volta “no al razzismo“. Il video della bella iniziativa è stato postato sui social della squadra partenopea, di seguito il post in questione: