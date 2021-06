CdS – Fabian Ruiz pronto a lasciare Napoli: tre squadre su di lui

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al centrocampista azzurro Fabian Ruiz che sembra molto vicino all’addio:

“Ma a volte i destini si intrecciano e nel calcio succede spesso: perché poi a centrocampo, dove già si scorge un vuoto fisico, se ne potrebbe aprire un altro di natura tecnica. Fabian Ruiz piace all’ Atletico Madrid, al Psg e, soprattutto, a Carlo Ancelotti ed al Real: il suo contratto in scadenza nel 2023 induce a riflessioni anche immediate, per non ritrovarsi nel giugno del 2022 con l’ identica situazione che sta vivendo adesso Insigne”