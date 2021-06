Gazzetta: se scatterà la scintilla con Spalletti, il Napoli incendierà la Serie A

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui cambi di panchina in Serie A, analizzando tra gli altri l’arrivo di Luciano Spalletti a Napoli:

“Mazzarri, Sarri e oggi Spalletti: Aurelio De Laurentiis ha completato il suo trittico di allenatori toscani. Non abbiamo dubbi sulle capacità di Luciano Spalletti, allenatore innovatore, bravo a estrarre valore da qualunque squadra o a crearlo. Bisognerà soltanto vedere come “Lucio” e la sua lucida follia interagiranno con l’ambiente. La Napoli del calcio non è una passeggiata di salute, per nessuno. Se scatterà la scintilla, il Napoli incendierà la Serie A“.