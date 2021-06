Fabian Ruiz: “Da piccolo giocavo per strada, orgoglioso di rappresentare la Spagna all’Europeo”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di EFE ripercorrendo la sua carriera fino all’arrivo della tanta attesa convocazione in Nazionale.

Ecco quanto affermato: “Da piccolo giocavo spesso a calcio con mio fratello, ho imparato molto giocando per strada. Spero di poter dare un grosso contributo alla Nazionale anche nei prossimi anni. Da bambino sogni questo momento ma sai che è molto lontano. Quando arriva la chiamata sembra di stare in un sogno, non ci credevo. Sarà un orgoglio rappresentare il mio Paese all’Europeo. Luis Enrique è bravo come allenatore, è sempre pronto ad aiutarci. All’inizio è stata strana l’assenza di Sergio Ramos, sono decisioni difficili da prendere. Sono sicuro che Sergio lavorerà duramente per tornare, ma la squadra resta un bel gruppo e forte”.