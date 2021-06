Repubblica: Napoli vicino al primo acquisto: è Thorsby della Samp! Cifre e dettagli

Come ha riportato oggi Repubblica, la Sampdoria sta valutando diverse offerte per Morten Thorsby, centrocampista classe ’96 rivelazione della stagione dei blucerchiati. Cresciuto grazie anche al lavoro di Ranieri, sul norvegese è ricaduto l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui Atalanta e Napoli.

A Gasperini un centrocampista come Thorsby – fisico e di combattimento – piacerebbe, ma potrebbe essere bruciato dal Napoli. Stando a quanto racconta Repubblica, il club azzurro si sarebbe già mosso per l’acquisto offrendo 6 milioni di euro. La Samp ne vorrebbe 7.5, ma le parti non sono distanti. Morten Thorsby potrebbe essere quindi il primo acquisto dell’estate del Napoli.