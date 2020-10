Pedullà: “Milik-Fiorentina ulteriori tentativi: le ultime”

Come riporta il collega esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina ci ha riprovato ancora una volta per Arek Milik in seguito alla probabile cessione di Chiesa alla Juventus. Tuttavia per adesso la trattative sembra non decollare e quindi anche Fernando Llorente resta in stand-by. Ecco il tweet in questione:

Inoltre a Sportitalia, Pedullà ha dichiarato:

“Milik per ora non ha aperto alla Viola e non è detto che lo farà prima che chiuda il mercato. Possibile quindi che resti fino a gennaio da separato in casa. Llorente, invece, ha aperto al Bologna, sta pensando in queste ore se accettare la destinazione o meno“.