Da pochi minuti è stato ufficializzato il passaggio di Kean dall’Everton al PSG. Ancelotti, dunque, perde un attaccante e quindi potrebbe rigettarsi sul mercato alla ricerca di una nuova punta. Che non possa bussare alla porta del Napoli per Milik? Sicuramente le Toffees non incontreranno troppa resistenza da parte del Napoli ed il polacco inizia a temere seriamente di restare almeno 6 mesi da separato in casa.