Sportitalia – Caso Hysaj, ora la Roma ha la strada spianata! La situazione

Come raccontato ieri dal procuratore Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il futuro di Hysaj è lontano dal Napoli. Il contratto dell’albanese è in scadenza nel 2021 e non ha nessuna intenzione – parole dell’agente – di prolungarlo.

Ovviamente, dopo la notizia, sono tornate le voci di interessamenti di vari club per il terzino azzurro. Tra le varie proposte, come racconta il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul proprio sito ufficiale, al momento quella della Roma sembra la più forte. I giallorossi seguono Hysaj da giugno 2019, ma ora – dato il mancato rinnovo – sembrano avere la strada spianata.

L’obiettivo della dirigenza capitolina è quello di rinforzare le fasce della difesa di Fonseca in vista della prossima stagione. E – data la situazione – vorrebbe fare spesa proprio in casa Napoli. Dopo il timido tentativo di un’estate fa.