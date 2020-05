Tuttosport – Il Napoli tornerà ad allenarsi (con o senza positivi)

Domani il Napoli riprenderà gli allenamenti. Gli azzurri arriveranno a Castel Volturno divisi in due gruppi da dodici, con un terzo gruppo riservato ai tre portieri. Per questo motivo, negli ultimi giorni, la società azzurra ha provveduto ad eseguire i tamponi ai calciatori.

I risultati del secondo test, fatto ieri mattina alle otto, dovrebbe arrivare in queste ore. Ma – come scrive “Tuttosport” – anche nel caso in cui uno o più calciatori risultassero malauguratamente positivi, l’allenamento non verrebbe rimandato.

Il positivo (o i positivi) resteranno a casa per curarsi, mentre tutti gli altri – si legge – riprenderanno l’attività sportiva, in questo momento considerata “allenamento facoltativo”.