SSC Napoli, D’Andrea: “Dopo due mesi perso il grado di allenamento. Muscoli? Sono a rischio, vi spiego”

L’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno” ha riportato una lunga intervista a un membro dello staff sanitario della SSC Napoli, Enrico D’Andrea. Il dottore ci ha tuttavia tenuto a specificare che le seguenti dichiarazioni non si riferiscono ad atleti professionisti, ma solo ai suoi pazienti:

“Purtroppo bastano due mesi di stop per perdere il grado di allenamento che si era conquistato. Dopo una sospensione non puoi pensare di riprendere l’attività fisica con il solito ritmo. Si potrebbe incorrere in spiacevoli inconvenienti soprattutto ai muscoli, che hanno necessariamente bisogno di una graduale ripresa.

Il nostro obiettivo deve essere ristabilire “il motore”, per non rischiare di bloccarci. L’intensità degli esercizi deve variare a seconda delle condizioni individuali, dell’età e delle condizioni climatiche. Se non si ha la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, un metro di misura efficace può essere la capacità di riuscire a parlare senza grosso affanno durante un esercizio”.