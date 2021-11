Dall’Inghilterra: Il Newcastle potrebbe riportare Fabio Capello in panchina

In Inghilterra potrebbe esserci un clamoroso ritorno in panchina. Fabio Capello, infatti, ha attirato l’interesse del Newcastle viste le difficoltà ad arrivare ad Eddie Howe. Ci arebbero problemi per quanto riguarda lo staff dell’allenatore ex Bournemouth (Tindall, Perches, Westherstone) vorrebbe portare nel Nord-Est d’oltremanica.

L’esperienza e la conoscenza del calcio inglese hanno convinto la nuova proprietà ad inserire Don Fabio, ritiratosi nel 2018, nella lista per il dopo Steve Bruce, per traghettare la squadra quantomeno fino a fine stagione.