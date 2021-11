Il tecnico Eziolino Capuano ha parlato di Napoli-Verona a Radio Kiss Kiss Napoli. Questo il suo pensiero: “Da quando è arrivato Tudor in panchina il Verona sta facendo vedere grandi cose, e in più ha trovato un Simeone in una condizione strepitosa. Ma il Napoli non deve farsi problemi di questo tipo perchè adesso può battere chiunque”.