Al via dalle 15:00 la vendita dei biglietti per Napoli-Bologna, Curva B inferiore non disponibile: i dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 15:00 del 30 Aprile 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Bologna, che si disputerà il giorno 11/05/2024 ore 18:00.

La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente on line al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

La SSC Napoli inoltre informa i propri tifosi che in occasione della partita Napoli vs Bologna, l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Di conseguenza, non sarà possibile acquistare biglietti in questo settore, mentre a tutti i sottoscrittori di abbonamento nel settore in oggetto verrà assegnato un posto equipollente in Curva A anello inferiore.

I prezzi per la partita Napoli vs Bologna saranno i seguenti:

Settore Intero Fidelity Ridotto Fidelity U30 CURVE INFERIORI* 20 € 17 € CURVE SUPERIORI 30 € 25 € DISTINTI INFERIORI 40 € 30 € DISTINTI SUPERIORI 55 € 45 € TRIBUNA NISIDA 70 € 55 € TRIBUNA POSILLIPO 85 € 70 €