Napoli-Parma, le pagelle MN – Lukaku, debutto da top! Neres e Meret provvidenziali

Il Napoli supera il Parma al termine di una partita folle, conclusasi con il risultato di 2-1. A decidere l’incontro sono stati i gol di Lukaku e di Anguissa. Di seguito, le pagelle curate dalla redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 7 – Non è preciso in occasione del penalty, ma salva il risultato con una parata superlativa nel finale su Almqvist, permettendo agli azzurri di portare a casa una vittoria preziosissima. Provvidenziale.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Commette un grave errore sul giovanissimo Kowalski nel primo tempo, che lo grazia colpendo la traversa. Da allora, non soffre molto in fase difensiva. Per il resto, una partita meno baldanzosa rispetto a quella trionfale disputata contro il Bologna.

Amir Rrahmani 5,5 – Soffre Bonny. Tra i difensori azzurri è quello che fa più fatica contro degli avversari dotati di grande rapidità come quelli del Parma. Anche lui, non particolarmente impegnato nella ripresa.

Alessandro Buongiorno 6,5 – Tra i difensori azzurri è di gran lunga il migliore e il più attento. Nonostante abbia sofferto la velocità degli avversari, ha sempre fatto sentire la sua presenza. Buona presenza anche in fase offensiva, dove ha cercato di scardinare la difesa avversaria grazie alla sua imponente fisicità.

Pasquale Mazzocchi 6 – Altra partita di grande impegno e personalità dalla sua parte. Non fa miracoli, ma fa sempre sentire il suo lavoro, portando il compitino a casa. Esce nel finale quando c’è bisogno di sfondare un Parma orfano di portiere.

André Frank Zambo Anguissa 6,5 – Partita a due facce per il camerunense. Inizia molto male, venendo costantemente investito dalla foga di Bernabè e Sohm, che banchettano sul centrocampo partenopeo. Nella ripresa cresce, seppur non facendo miracoli. Mezzo voto in più per aver trovato il gol della vittoria. Ha però bisogno di crescere, la concorrenza di Scott McTominay potrebbe fargli perdere il posto.

Stanislav Lobotka 6 – Esattamente come il suo compagno di reparto, soffre maledettamente Sohm e Bernabè. Non riesce ad offrire sempre la sua solita regia di qualità. Nella ripresa viene meglio fuori, ma non è esattamente la sua miglior gara.

Mathias Olivera 5,5 – Non fa nemmeno troppo male sulla fascia sinistra ma, come i suoi compagni di squadra, viene investito dalle folate del Parma. Esce a fine primo tempo per fare spazio a Spinazzola. Rimandato.

Matteo Politano 5 – Raramente riesce ad essere incisivo e preciso nelle sue giocate. Soprattutto nel primo tempo, lo si vede molto poco. Nella ripresa trova più spazi, ma non basta. Partita non semplice per lui. Viene sostituito nella ripresa per Neres.

Giacomo Raspadori 5 – Non è il riferimento adatto nel calcio di Antonio Conte, e si vede. Ci prova, ma non riesce a creare né pericoli, né spazio per i compagni. Finisce per essere soffocato nella morsa difensiva del Parma. Viene sostituito nella ripresa, per fare spazio ad un più consono Lukaku.

Khvicha Kvaratskhelia 6,5 – A volte è troppo frettoloso, ma è lui la luce dell’attacco del Napoli, oltre che l’unico a provarci davvero, anche nei momenti di difficoltà. I pericoli principali nascono tutti dai suoi piedi. Nel bene e nel male, cerca di essere il protagonista della squadra di Conte. Nonostante qualche sbaglio, non lo si può rimproverare eccessivamente.

SOSTITUZIONI

Leonardo Spinazzola 6 – Aumenta il peso degli azzurri in fase offensiva. Le sue svolazzate creano maggiori allarmi nella retroguardia crociata. Buona l’intesa con i compagni di squadra.

Romelu Lukaku 7,5 – L’uomo partita senza poche discussioni. Appena è entrato in campo, l’attacco del Napoli è girato una meraviglia. Crea spazio per i compagni e mette costantemente in difficoltà la difesa crociata. Trova il primo gol in pieno recupero, magari con la complicità di un non portiere, ma con un movimento da grande attaccante. Questione di tempo, e davanti sarà tutt’altra storia.

David Neres 7 – Entra a partita in corso proprio come con il Bologna, anche stavolta con ottimo profitto. Suo l’assist per il gol del 2-1 di Anguissa. È presto per dire se diverrà immediatamente titolare, ma le sue accelerate regalano al Napoli quell’imprevedibilità di cui ha disperato bisogno.

Giovanni Simeone 6 – Entra a gara in corso, quando il Parma si ritrova in 10 per l’espulsione di Suzuki. Crea pochi pericoli, ma ci mette impegno.

All. Antonio Conte 6,5 – All’inizio non ci capisce granché. Soprattutto, il suo Napoli è lontano dall’essere una squadra quadrata. Nel primo tempo, gli azzurri soffrono maledettamente la rapidità degli avversari. Nella ripresa, complice l’espulsione di Suzuki, prova ad aggiungere quanto più peso possibile alla squadra. Alla fine sono arrivati i 3 punti, ed è ciò che conta. Però, dalla prossima servirà vedere una rosa migliore. In questo, gli arrivi di mercato sicuramente aiuteranno.