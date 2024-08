Sky – Le probabili di Napoli-Parma: Pecchia conta su Cancellieri, c’è la decisione su Lukaku e Neres

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, i ragazzi di Antonio Conte ospiteranno il Parma di Fabio Pecchia. Un volto noto dalle parti di Fuorigrotta: il tecnico dei crociati è stato il vice di Benitez dal 2013.

Sky Sport ha provato a prevedere le formazioni che scenderanno in campo. Nel 3-4-2-1 Di Lorenzo agirà come centrale di destra, completando il terzetto con Rrahmani e Buongiorno, già grande protagonista contro il Bologna. Nel mezzo del centrocampo confermati Lobotka e Anguissa, sulla fascia sinistra Spinazzola si candida per una maglia da titolare. Olivera è in vantaggio. Mazzocchi non ha rivali sulla destra. In attacco, Politano e Kvara saranno a sostegno della punta Raspadori. L’ex Sassuolo è in vantaggio su Simeone nonostante la prova opaca di Bologna. Lukaku è tra i convocati, ma resterà in panchina. Neres non è ancora riuscito a sorpassare Politano nelle gerarchie.

Il Parma arriva davvero carico alla sfida di stasera, la vittoria sul Milan è un biglietto da visita ottimo per una neopromossa al Maradona. Per dare fastidio a Conte, nel 4-2-3-1 Pecchia schiererà Del Prato e Circati al centro, con Coulibaly e Valeri sulle fasce. Cyprien e Bernabè agiranno in mediana, Bonny è la prima punta alle spalle di Man, Sohm e Mihaila. Si candida anche Cancellieri, in gol contro i rossoneri. Fischio d’inizio alle 20:45.

NAPOLI (3-4-2-1), : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All: Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Circati, Valeri; Cyprien, Bernabè; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All: Pecchia