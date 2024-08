Luis Enrique: “Volevamo giocatori, ma il prezzo esagerato non aveva senso”

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Lille. I cronisti presenti in sala stampa hanno chiesto al tecnico dei parigini se fosse soddisfatto del calciomercato. La sua risposta sembrava un riferimento anche non troppo velato alla clausola rescissoria di Victor Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Come mi ha detto un amico, io non sono soddisfatto, sono molto soddisfatto. La finestra di mercato è quella che è. Volevamo reclutare giocatori ma il loro prezzo esagerato non aveva senso. Ho portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Ora si tratta di sviluppare il loro potenziale“.