Arriva il cambiamento da parte della Lega Serie A per quanto riguarda i numeri di maglia dei nuovi arrivati azzurri. Come era stato già annunciato oggi i numeri di maglia comparsi sul sito ufficiale non erano quelli scelti dai calciatori. Da poco sono usciti i numeri di Billy Gilmour e Scott McTominay, gli ultimi 2 arrivati in casa Napoli. Per l’ex Brighton la scelta ripiega sull’6, mentre l’altro scozzese prende la numero 8.