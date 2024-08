ADL alla mostra del Cinema di Venezia: “Vi dico cosa ne penso dell’imitazione di Max Giusti” poi la risposta al “Forza Napoli” di un fotografo

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato presente alla Mostra del Cinema di Venezia per la prima di “Beetlejuice 2” di Tim Burton e per la proiezione del film “L’oro di Napoli”, girato da De Sica nel 1954 e restaurato da Cinecittà in 4K su iniziativa della Filmauro. Il patron azzurro è stato intervistato dal Corriere della Sera. “Max Giusti mi fa molto ridere. Vedendo come mi rappresenta, capisco che non devo essere così. Mi migliora, mi educa”, ha spiegato commentando la gag dell’attore romano per la Gialappa’s Show. Poi, durante la sfilata sul red carpet con tutta la famiglia un fotografo gli ha urlato “Forza Napoli”. Rapida la risposta del patron azzurro: “Sempre!”