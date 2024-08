Conte in conferenza: “Contento per un motivo. Mi dispiace per Osimhen, ma devo elogiare il nostro club per la coerenza dimostrata!”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Parma. Ecco quanto evidenziato:

“Sono molto felice perché abbiamo vinto con una squadra decimata, oggi non avevamo centrocampisti in panchina per esempio. Bisogna trovare una soluzione perché non è possibile giocare 3 partite con il mercato aperto. Si pensa tanto a nuovi format, ma è assurdo allenare giocatori che andranno via o giocatori che arrivano l’ultimo giorno di mercato.

Su Lukaku sapevo che si sarebbe fatto trovare pronto. Pensava di giocare poco, ma lo avevo avvisato che doveva farsi trovare pronto. Mi ha detto di avere 30 minuti nelle gambe, forse è stato un po’ troppo generoso (ride ndr) e gli ho concesso 25 minuti. Ora deve lavorare, avrà solo un gioco di riposo, uno in meno rispetto agli altri. Lunedì sarà a Castel Volturno ad allenarsi da solo.

Sono contento che Gilmour e McTominay sono venuti a trovare i compagni, ma partiranno per le nazionali e non li avrò a disposizione. È tutto assurdo, tutti si lamentano ed è ora che i club facciano qualcosa…”

“I tifosi ci hanno dato una mano incredibile, ci sostengono sempre e sono felice di ripagare la loro fiducia incondizionata. Il mercato per noi è stato difficilissimo perché è stato bloccato. Il club ha fatto tanto, contavamo di sbloccare la situazione di Osimhen prima per agire più velocemente e completare di più la rosa. C’è stato uno sforzo da parte di tutti e quindi devo essere contento dello sforzo fatto. Mi dispiace per Osimhen perché è un peccato per un giocatore del genere, mi dispiace per il club che non ha monetizzato e mi dispiace per me. Però il club si è dimostrato molto coerente e la coerenza è alla base di tutto. Elogio il club per quello che ha fatto, tanto di cappello!”.

“Non reintegheremo nessuno, abbiamo fatto delle scelte e resteremo coerenti. La coerenza è alla base del rispetto delle regole, tanto di cappello al club perché penso che il presidente abbia dimostrato grandissima coerenza a discapito di una perdita. Sarebbe stato tutto più facile vendendo Osimhen, così non è stato ma resteremo coerenti. Abbiamo iniziato a riempire tante caselle con giocatori molto importanti, ci abbiamo messo più tempo per il mancato introito ma va bene così. Continueremo a rifondare il Napoli”.