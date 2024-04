Rai – L’Atalanta vuole il rinnovo di Gasperini, lui aspetta il Napoli

Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato, l’Atalanta è a lavoro per rinnovare il contrato di Gianpiero Gasperini in scadenza nel 2025. L’intesa non è ancora vicina e non c’è urgenza per trovarla visto che la dea è impegnata ancora su tre fronti e non si vuole smuovere l’ambiente in questo finale di stagione. Venerato parla di un Gasperini attendista, la possibilità di allenare il Napoli lo stuzzica e sta aspettando di capire cosa accade. Gli azzurri oltre al tecnico neroazzurro continuano a sondare Conte e non solo.