Simeone: “Conte importantissimo, so di essere nel posto giusto. Ecco perché sono rimasto…”

Giovanni Simeone ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Parma. Ecco quanto evidenziato:

“Sono contento, il vento è cambiato. Stiamo ripartendo dal gruppo. Ci siamo detti prima della partita che avremmo dovuto vincere a tutti i costi. Grinta, lavoro di squadra e umiltà, questi saranno i nostri valori. Mi sono trovato bene con Lukaku, lavora tantissimo per la squadra, sa tenere palla e ci aiuta tanto. Io sono sempre pronto a giocare, anche per 1 minuto”.

“Abbiamo fatto un grande mercato, abbiamo una ancora più forte grazie a questi ultimi acquisti. Si vede quando una squadra inizia a sentirsi forte e noi stiamo iniziando a sentirci così. Adesso dipende solo da noi, la squadra è molto più importante di qualsiasi giocatore”.

“Il mercato è stato abbastanza lungo, a Dimaro ho parlato con il mister per capire cosa fare. Ho subito sentito la sua fiducia e ho capito che potevo far parte del gruppo, mi sono sentito importante e sono felice di essere rimasto qui. Volevo sentirmi utile, non tanto per i minuti giocati ma per l’aiuto che potevo dare alla squadra. Sto crescendo tanto a livello mentale con il mister, ho già segnato e tutto ciò mi dà la conferma che sono nel posto giusto”.

“Romelu è un grande calciatore, avrò tempo di crescere e giocare con lui. Anche alla PlayStation (ride ndr)”.

“Conte ci fa buttare fuori anche quello che pensiamo di non avere, ha un grande modo di comunicare. Ci ha dato una spinta incredibile e siamo entrati in campo carichi”.