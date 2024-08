Dopo la fine del mercato è stata ufficializzata quella che sarà la squadra di Antonio Conte in grado di affrontare questa stagione di Serie A. Mister Conte, a sorpresa, ha deciso di reintegrare in rosa Folorunsho, giocatore che sembrava ormai escluso dal progetto azzurro. Mentre è più delicata la questione per due azzurri: Osimhen e Mario Rui. I due tesserati del Napoli sono stati esclusi dalla lista e non parteciperanno al campionato. Quale sarà il loro futuro?