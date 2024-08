Zazzaroni: “Vi dico qual è il migliore acquisto del Napoli”

Nel suo editoriale su Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del calciomercato del Napoli rivelando qual è il miglior acquisto del Napoli a suo avviso. Si tratta di Antonio Conte perché è riuscito a risolvere i casi Di Lorenzo e Kvara, ma soprattutto è riuscito a vincere le resistenze di De Laurentiis. Ecco cosa ha scritto il direttore:

“De Laurentiis ti deve stimare, se ti stima ti rispetta e riesce addirittura a seguirti. Fino a quando? Dipende da tanti fattori e umori. Per questo Antonio Conte è il miglior acquisto del proprietario del Napoli: lo dissi anche a Manna, era giugno: l’autorevolezza e la credibilità di Antonio vinceranno le resistenze di DeLa che – per inciso – non ha mai smesso di essere un produttore di spettacolo. Quando per eccesso di presunzione da scudetto della bellezza si è travestito da overtecnico è andato contro la sua stessa natura e ha toppato di brutto. Anche titillando il narcisismo e la voglia di rifarsi immediatamente del capo, Conte ha alzato il livello del Napoli. Ha prima bloccato lo scarico e deluso Di Lorenzo, che stava per essere venduto alla Juve per 20 milioni, e Kvara, attratto dai milioni del Psg, e poi ha lavorato ai fianchi la società per portare a Napoli Buongiorno, Lukaku, David Neres, McTominay e Gilmour, tutta gente da Champions nonostante l’assenza della stessa. Conte ha ripetuto più volte che vuole ricostruire il Napoli partendo dal -41 dello scorso anno e ha chiesto tempo anche se la sua storia non lo contempla. Per settimane ho sentito ripetere che i due caratteri si sarebbero certamente scontrati in fretta e che i bookmaker non quotavano il divorzio. Nella vita si può cambiare e ci vuole fiducia, che è contagiosa come la mancanza di fiducia“.