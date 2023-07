Napoli-Ausburg – vendita dei biglietti prosegue senza sosta: in esaurimento Distinti e Curva Sud

Domani comincia la seconda parte del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Sarà lì che si conoscerà il valore degli azzurri quest’anno, con il Presidente che ha annunciato che quelli in Abruzzo saranno giorni importanti sul fronte rinnovi, cessioni e nuovi acquisti. Ci saranno anche 4 amichevoli internazionali contro Girona, Apollon, Hatalyaspor e Ausburg. Contro quest’ultima, in programma il 6 agosto alle 18.30, la vendita dei biglietti sta procedendo a ritmi altissimi tanto che i tagliandi per Distinti e Curva Sud sono quasi terminati. Mai come quest’anno i tifosi vogliano stare vicino alla squadra e nessuno vuole perdersi una partita anche se si tratta solo di calcio d’estate.