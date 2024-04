Giordano: “La Lazio in rilancio con Tudor, ADL scelse Mazzarri”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport, Antonio Giordano, parla ai microfoni di Canale 8 commentando una scelta del presidente del Napoli De Laurentiis avvenuta in passato. ADL preferì infatti Mazzarri all’allenatore Tudor, dopo l’esonero di Rudi Garcia, attualmente in ottima prestazione con la Lazio:

“Vedete cosa sta succedendo alla Lazio che si sta rilanciando con Tudor? Lo potevi prendere ed invece in quel momento hai optato per Mazzarri. Avevi anche la prospettiva del mercato di gennaio per aggiustare la situazione. Tudor l’avete sentito, non ha gerarchie, non ha problemi a mettere fuori certi giocatori di livello.”