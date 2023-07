Lozano, parla il giornalista di Espn: “Né lui né la società vogliono lo scontro”

Daniel Martinez, giornalista di Espn, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione legata a Hirving Lozano. “In questo momento nessuno vuole arrivare allo scontro. Lui e Politano hanno disputato una grande stagione dandosi il cambio a vicenda e facendosi trovare sempre pronti. Non posso fare speculazioni sul suo futuro, quando avrò delle informazioni verificate lo farò. In caso contrario farei solo del male ai giocatori, alle squadre e al nostro mestiere”.