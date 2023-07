Cm-it – Il rinnovo di Osimhen è più vicino. Possibile annuncio a Castel di Sangro

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.it, la trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli sarebbe vicina alla conclusione. Addirittura, l’annuncio potrebbe arrivare nel corso del ritiro di Castel di Sangro. Le voci di un viaggio a Parigi nella quale erano presenti emissari dell’Al-Hilal non dovrebbero rappresentare un problema. Anche se la pista saudita si concretizzasse, la volontà di Osimhen di vincere in Europa prevarrà. Inoltre, Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, procuratore del nigeriano, hanno discusso della clausola rescissoria. L’intesa potrebbe essere quella di una via di mezzo tra Calenda che la voleva molto bassa e De Laurentiis che la voleva più alta. Al momento è difficile poter ipotizzare una cifra esatta.