Imparato: “La rosa è forte, alcuni giocatori vanno recuperati, non venduti”

Il giornalista Gaetano Imparato commenta la situazione attuale del Napoli ed un possibile cambiamento nel futuro ai microfoni di La Domenica Azzurra su OttoChannel. Ecco chi vedrebbe bene nella panchina azzurra:

“Senza una figura intermedia che non è ancora Manna, Conte non so quanto possa fare bene al Napoli. A me risulta che lo staff di Pioli ha preso tempo con il Napoli, non ha chiuso ma non è sembrato entusiasta. Però per me una soluzione alla Pioli o alla Allegri la vedrei meglio, anche perché ci sarebbe un esborso economico inferiore all’investimento per Conte.“

Le responsabilità di questa stagione del Napoli: In questo momento delicato dobbiamo stare tutti attenti ed essere lucidi nel dividere le responsabilità tra i vari elementi. Io non sono d’accordo nel mandare via tutti, per me occorre recuperare diversi calciatori, perché questa rosa resta forte. I calciatori hanno le loro colpe per questa pessima stagione, ma non solo loro i principali responsabili. La società non ha gestito al meglio il post scudetto ed è stata fallimentare perché neanche a gennaio ha posto rimedio, non avendo acquistato il difensore e i centrocampisti di interdizione che servivano a questo Napoli. Fossi un calciatore anche io sarei contrariato”.