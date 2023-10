Al termine della gara del “Maradona” Napoli-Fiorentina 1-3, sono piovuti fischi per la seconda sconfitta stagionale (in campionato) degli azzurri, e inoltre sono piovute forti contestazioni dalla tribuna posillipo all’indirizzo di Rudi Garcia. Il mister è stato preso di mira per il gioco non espresso questa sera, e per i vari cambi effettuati che non hanno portato i risultati sperati.