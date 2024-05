Sia il Verona che il Sassuolo erano riusciti a ottenere un vantaggio nelle rispettive partite, ma sono stati entrambi superati. Il Verona perde contro il Torino, che così raggiunge la Fiorentina in classifica (anche se ha disputato due partite in più rispetto ai viola), mentre il Sassuolo viene sconfitto dal Genoa che sorpassa il Monza e si posiziona all’11° posto in classifica. Dunque per la Conference è corsa a tre!