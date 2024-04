Roma, l’ultima richiesta alla Lega

Troppe partite, troppi impegni stanno condizionando il nostro campionato. Si gioca ogni 3 giorni e ci sono società che non riescono a reggerne il peso. Una di queste è la Roma che, qualche settimana fa, ha richiesto di posticipare la gara contro l’Udinese per prepararsi in vista dell’andata di Semifinale contro il Bayer Leverkusen. Proposta rispedita al mittente. Adesso la squadra di De rossi vorrebbe posticipare a lunedì 13 maggio la sfida contro l’Atalanta, visto che giovedì sera sarà impegnata alla Bayarena contro la squadra di Xabi Alonso. Questo però porterebbe allo slittamento di Atalanta-Juventus, finale di coppa Italia di giorno 15 maggio. Vedremo quali decisioni prenderà la Lega e se acconsentirà questa deroga alla squadra capitolina.