Fiorentina-Napoli, ultima partita di Italiano al Franchi

Vincenzo italiano molto probabilmente non continuerà il suo percorso con la Fiorentina. Il tecnico siculo-tedesco dirigerà la Fiorentina nella sua ultima partita in casa. Inoltre, fra due settimane, avrà la possibilità di alzare ,al cielo di Atene, la Conference League, seconda finale in due anni, la prima persa contro il West Ham nei minuti finali. Sullo sfondo rimane il forte interesse del Napoli, che però ha già sondato delle alternative: il sogno è Conte, un altro nome che è uscito negli altri giorni è Gasperini. Vedremo se il tecnico siculo-tedesco sarà sulla panchina del Napoli dalla prossima stagione.