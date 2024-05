SKY – Udinese-Napoli: le probabili scelte

Domani sera alle ore 20:45 il Napoli sarà impegnato al BlueEnergy Stadium, per la sfida contro l’Udinese dell’ex azzurro Fabio Cannavaro. La squadra di Calzona vorrà ripetere la prestazione della gara contro la Roma, per cercare di chiudere il meglio possibile questa disastrosa stagione e per tentare di arrivare almeno in Europa. L’Udinese invece deve fare i conti con la salvezza, al momento è a -3 dall’Empoli diciassettesimo.

Il Napoli dovrà fare a meno di Kvaratskhelia per risentimento muscolare, Zielinski, Raspadori, Gollini e Dendoncker. Queste le probabili scelte dei tue tecnici:

Udinese (3-4-2-1): Okoye, Joao Ferreira, Bijol, Kristensen, Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara, Samardzic, Pereyra, Lucca. all. Cannavaro

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Anguissa, Lobotka, Traorè, Politano, Osimhen, Lindstrom all. Calzona