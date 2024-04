La Fiorentina di Vincenzo Italiano travolge il Sassuolo di Ballardini per 5-1, 3 punti importanti per i viola che raggiungono proprio il Napoli in classifica a 50 punti. La Fiorentina però, ha sempre una gara da recuperare ( contro l’Atalanta). I viola e gli azzurri si incontreranno alla penultima gara di campionato per cercare un posto in Europa.

La squadra di Calzona con il pareggio di oggi contro la Roma scendono al nono posto in classifica.