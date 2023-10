Pagelle MN – Cadono gli azzurri contro la Fiorentina, sconfitta pesante

Meret: Male il portiere italiano che si fa beffare da un tiro di Brekalo, sbaglia inoltre diversi passaggi in fase di costruzione. 5

Di Lorenzo: Non la miglior partita da parte del capitano azzurro, ma è sempre in fase offensiva creando continuamente pericoli per la difesa viola. 5,5

Ostigard: Il norvegese fa una partita attenta su Nzola limitandolo in diverse occasioni. 6

Natan: Probabilmente il migliore della difesa, sempre attento in ogni frangente ed è bravo nella gestione della palla. 6,5

Olivera: Buona la gara dell’uruguagio che gioca molto in molto offensiva sfiorando anche il gol sulla zampata di Osimhen. 6

Lobotka: Lobo gioca una partita di grande intensità cercando il passaggio giusto, buono il tira sulla parata di Terracciano. 6 (Gaetano: SV)

Anguissa: Poco da dire sulla gara del centrocampista azzurro che dura solo 32 minuti; da valutare le sue condizioni. 6

Zielinski: Non il solito zielu, troppi i passaggi sbagliati per uno come lui, poco brillante quest’oggi. 5,5 (Lindstrom:SV)

Kvara: Di fronte ha Kayode che è in fiducia ma nonostante ciò il georgiano non si fa intimorire, ottime giocate e tanta voglia di fare bene. Ma purtroppo non basta. 6

Politano: Partita discreta per l’esterno azzurro, non abbiamo visto però il solito Politano con la solita brillantezza in fase offensiva. 5,5 (Cajuste: Non entra benissimo lo svedese, sono molti contrasti persi e la palle sbagliate, male. 5,5

Osimhen: E’ il migliore dei suoi, tante fame di fare bene e di segnare, ma spesso e volentieri è lasciato solo. Ottimo gol sul rigore alla fine del primo tempo. 6,5 (Simeone: SV)

Garcia: Malissimo il tecnico francese, troppa confusione nei cambi e si vede, squadra in bambola per molti tratti della partita, da rivedere. 5